مدرب الإسماعيلي: المستوى يتحسن من مباراة لأخرى.. والتعادل عادل مع المقاصة

يرى أحمد قناوي مدرب عام نادي الإسماعيلي، أن التعادل مع مصر للمقاصة يعد نتيجة عادلة تبعا لمجريات اللقاء.

وتعادل الإسماعيلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقال قناوي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "التعادل مع المقاصة عادل تبعا لمجريات اللقاء".

وأضاف "المقاصة يملك قدرات هجومية كبيرة، كان له فرصا والإسماعيلي له فرص أيضا رغم قلتها".

وأتبع "نلعب على الثلاث نقاط في أي لقاء مثل كل فريق، ولكن أحيانا لا تتمكن من ذلك".

وواصل "الأوضاع تتحسن من مباراة لأخرى للفريق بفضل التغييرات التي تم إضافتها في فترة الانتقالات الشتوية".

وأتم "الدوري صعب والكل يبحث عن خطف الثلاث نقاط، إذ أن المراكز متقاربة والفوز يدفع بالفريق أربع مراكز للأمام".

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.