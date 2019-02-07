تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا في كأس تركيا

خسر قاسم باشا بثلاثة أهداف لهدف اليوم الخميس أمام منافسه بلدية أكيهسار سبور في ذهاب ربع نهائي كأس تركيا.

افتتح سوكول سيكاليشي أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 41.

قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني له ولفريه في الدقيقة 51.

وأتم خوسوي بيسكويرا ثلاثية أكهيسار سبور في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90 قلص هاريس هاجرادينوفيتش النتيجة بتسجيله هدف قاسم باشا الوحيد في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري في صفوف قاسم باشا محمود حسن "تريزيجيه" فيها بشكل كامل.

أما المحترف المصري الآخر في صفوف قاسم باشا كريم حافظ جلس على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في الـ26 من شهر فبراير الجاري في ملعب قاسم باشا.

ويحتاج قاسم باشا للفوز بهدفين دون رد من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

وكان قاسم باشا بلغ نصف نهائي كأس تركيا الموسم قبل الماضي قبل الهزيمة أمام قونيا سبور آنذاك.

ولم يسبق لقاسم باشا أن توج بلقب كأس تركيا طوال تاريخه.

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