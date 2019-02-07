تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا في كأس تركيا

الخميس، 07 فبراير 2019 - 21:39

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا - سيفاسبور

خسر قاسم باشا بثلاثة أهداف لهدف اليوم الخميس أمام منافسه بلدية أكيهسار سبور في ذهاب ربع نهائي كأس تركيا.

افتتح سوكول سيكاليشي أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 41.

قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني له ولفريه في الدقيقة 51.

أخبار متعلقة

رسميا – بايرن يعلن عن صفقة جديدة وموعد الانتقال في يد اللاعب أليسون: واثقون من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الصفقات التبادلية .. الجانب المظلم في NBA حيث لا مكان للعاطفة

وأتم خوسوي بيسكويرا ثلاثية أكهيسار سبور في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90 قلص هاريس هاجرادينوفيتش النتيجة بتسجيله هدف قاسم باشا الوحيد في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري في صفوف قاسم باشا محمود حسن "تريزيجيه" فيها بشكل كامل.

أما المحترف المصري الآخر في صفوف قاسم باشا كريم حافظ جلس على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في الـ26 من شهر فبراير الجاري في ملعب قاسم باشا.

ويحتاج قاسم باشا للفوز بهدفين دون رد من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

وكان قاسم باشا بلغ نصف نهائي كأس تركيا الموسم قبل الماضي قبل الهزيمة أمام قونيا سبور آنذاك.

ولم يسبق لقاسم باشا أن توج بلقب كأس تركيا طوال تاريخه.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي – عودة الشيخ وحمدي فتحي.. وغياب السولية وهاني أمام حرس الحدود

"لمناقشة انتهاك اللوائح".. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ السبت

مدرب وست هام يتحدث عن واقعة العنصرية ضد صلاح "أفعال غبية"

الأهلي لـ في الجول: شكونا السعيد وناديه السابق لـ فيفا بسبب 4 ملايين دولار

رسميا - الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي

شاهد - مهارة مدهشة من صلاح في كواليس حملة إعلانية

قاسم باشا تريزيجيه كريم حافظ

نرشح لكم

أخر الأخبار

متعب يتحدث عن رده على طلب اللعب لـ الزمالك.. وجمهور الأهلي الذين لن يوفيه حقه 2 دقيقة | مصر
آل الشيخ: قد أرحل عن الاتحاد العربي.. والمنافسة في الدوري بين الزمالك وبيراميدز 11 دقيقة | مصر
بيراميدز: استقدمنا أحدث تقنية للتحليل الرقمي.. وسنهدي مصر نسخة حال نجاحه 15 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: نوافق على حل تبديل مواجهتي الأهلي.. ورفض المقترح يعني "تخريب الدوري" 21 دقيقة | الدوري المصري
وست هام: قدمنا أدلة للشرطة تتعلق بالهتاف العنصري تجاه صلاح 43 دقيقة | المحترفون
"إيجوايين أفضل مهاجم في العالم" 50 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك