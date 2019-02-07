رسميا – بايرن يعلن عن صفقة جديدة وموعد الانتقال في يد اللاعب

أعلن بايرن ميونيخ توصله لاتفاق مع هامبورج لضم لاعبه الشاب جان فيتي أرب صاحب الـ19 عاما بداية من الصيف المقبل أو الذي يليه.

وأعلن بايرن عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع هامبورج الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني لضم فيتي أرب إما الصيف المقبل أو صيف عام 2020 وذلك بناء على قرار اللاعب.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها أن بايرن سيدفع مليوني و500 ألف يورو لهامبورج لضم اللاعب الشاب.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب عقدا مع بايرن يمتد لأربع سنوات ونصف.

وقال رالف بيكر المدير الرياضي لهامبورج: "المفاوضات مع بايرن ميونيخ كانت بناءة وجيدة".

وواصل "الهبوط كان قاسيا للغاية على جان فيتي وأراد أن يبقى معنا لمساعدتنا على العودة للدوري مجددا، هذا هو هدفه الواضح".

ويحتل هامبورج صدارة الدرجة الثانية للدوري الألماني برصيد 40 نقطة قبل 16 جولة على نهاية المسابقة.

وسجل اللاعب الشاب هدفا وحيدا خلال 14 مباراة شارك فيهم الموسم الجاري مع هامبورج في كل البطولات.

وفي الموسم الماضي سجل هدفين في 18 مباراة بالدوري الألماني.

يذكر أن بايرن أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع هامبورج لضم بنجامين بافارد بداية من الصيف المقبل رسميا.

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