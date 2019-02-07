في لقاء لم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة. التعادل السلبي يحكم مواجهة مصر للمقاصة والإسماعيلي بالجولة 21 من الدوري المصري.

بداية الخطورة في اللقاء أتت مع الدقيقة 18، وميدو جابر أهدر فرصة بثلاثة أرواح بعدما سدد أكثر من مرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى محمد فوزي لتلك الكرات.

الإسماعيلي لم يتأخر رده، وبينسون شيلونجو سجل هدفا مع الدقيقة 28 ولكن راية التسلل ارتفعت بعدها لتعلن عن هدف أبيض.

ومع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ظهرت خطورة أصحاب الأرض بشكل جلي، وجون أنطوي أهدر فرصتين متتاليتين.

الأولى كانت مع الدقيقة 39 وانطلاقة سريعة لأنطوي تلاها تسديدة قوية ولكن حارس الدراويش تصدى، ثم مرت دقيقتان قبل يتبعها الغاني برأسية مرت فوق العارضة.

الشوط الثاني كان أقل من ناحية الفرص بشكل كبير، أولى التهديدات كانت مع الدقيقة 76 عن طريق طارق طه ظهير الدراويش الذي سدد من خارج منطقة الجزاء ولكن علت العارضة.

ومع الدقيقة 80 انطلق أسامة إبراهيم من الجانب الأيمن ليتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة ولكن أحمد عادل تصدى على مرتين بصعوبة.

أنطوي عاد للظهور مجددا، وأهدر أخطر فرص الفريق الفيومي إذ لم يستفد من تمريرة ميدو جابر ليسدد بقوة وتمر إلى جوار القائم الأيمن بعدة سنتيمترات.

المقاصة بقى في المركز الخامس بعدما أصبح رصيده 31 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الرابع.

الإسماعيلي أيضا استمر في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

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