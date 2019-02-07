أليسون: واثقون من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي

رغم تواجد مانشستر سيتي في الصدارة بشكل مؤقت وتقلص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط، إلا أن أليسون بيكر حارس ليفربول يبدو واثقا من تحقيق فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول وقع في فخ التعادل لمباراتين متتاليتين بالمسابقة ليتقلص الفارق مع السماوي إلى 3 نقاط فقط، قبل أن يقفز الأخير للصدارة مؤقتا بانتصاره على إيفرتون 2-0 في مباراة مقدمة من الجولة 27.

وعند سؤاله إن كان التوتر يلعب دورا في النتائج الأخيرة أجاب أليسون لشبكة سكاي سبورتس: "لن أقول أي شيء بشأن هذا الأمر. نؤمن أننا قادرين على تحقيق لقب الدوري".

وأضاف "أظهرنا في الماضي كم أننا جيدين وسوف نواصل إظهار ذلك خلال قادم المباريات. الضغط الذي نشعر به هو نفسه لم يتغير".

وتابع حديثه "نتعامل مع كل مباراة على حدة دون القلق بشأن ما يفعله باقي المنافسون. الجميع يرغب في الفوز بالدوري ولكن هدفنا الفوز بالمباريات دون إهدار النقاط".

حارس روما السابق شدد "لا نفكر في مانشستر سيتي، نفكر في أنفسنا. نفكر فقط في كيفية سير الأمور معنا وما بإمكاننا فعله، وكيفية المضي قدما".

وأوضح "أرغب حقا في تحقيق الدوري مع ليفربول، نرغب في الفوز بالمباريات والتركيز على مواجهتنا المقبلة".

أليسون اختتم "من أجل العودة إلى قمة الترتيب مرة أخرى يجب أن نفوز مجددا، وهذا يأتي من العمل الشاق بدءا من يوم السبت (لقاء بورنموث)".

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