إلغاء المؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك وتركي آل الشيخ

قرررئيس نادي الزمالك وتركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض إقامته في مقر النادي.

ووصل تركي آل لشيخ إلى نادي الزمالك، قبل أن يصطحبه رئيس نادي الزمالك في جولة تفقدية داخل النادي.

وخلال الجولة، قام الثنائي بافتتاح المبنى الاجتماعي الجديد للنادي، والذي يحمل اسم "تركي آل الشيخ".

وبعد انتهاء الجولة التفقدية، قرر الثنائي إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض إقامته بسبب بعض الارتباطات الشخصية لهما.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن أن تركي آل الشيخ توجه إلى منزل رئيس نادي الزمالك في زيارة أخرى بعد انتهاء الزيارة إلى النادي.

ومن جانبه قال آل الشيخ عبر فيسبوك: "تشرفت بزيارة نادي الزمالك الكبير".

كان مرتضى منصور قد أعلن عن إقامة مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس داخل مقر نادي الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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