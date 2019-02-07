بالفيديو – أحمد جمعة يسجل ومؤمن زكريا يغيب في فوز أحد على الفيصلي برباعية

الخميس، 07 فبراير 2019 - 19:56

كتب : FilGoal

أحمد جمعة يحتفل بهدف أحد الثالث في الفيصلي

سجل أحمد جمعة لأول مرة وانتصر نادي أحد على الفيصلي برباعية في الدوري السعودي.

فاز نادي أحد على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

تقدم نادي أحد في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد عطية. عرضية قابلها أحمد جمعة بتصويبة، تصدى لها الحارس، وتابعها عطيف المرمى.

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وأضاف صقر عطيف الهدف الثاني لأحد في الدقيقة الـ47.

ولم ينته الشوط الأول هنا، فقلص الفيصلي الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع عن طريق حمدان الشمراني، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني، أضاف أحمد جمعة هدفا ثالثا لأحد في الدقيقة الـ47. عرضية في الدقيقة الـ48 من الجهة اليمنى، لمسها أحمد جمعة بقدمه في المرمى قبل حارس الفيصلي مسجلا الهدف الثالث لأحد.

وكاد جمعة يسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ53 برأسية، تصدى لها الحارس وحولها إلى ركنية.

وأخيرا، أضاف أدولف تيكو الهدف الرابع في الدقيقة الـ76 برأسية أخرى.

وخرج أحمد جمعة مستبدلا في الدقيقة الـ77 لصالح علي الأسمري، فيما استمر مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء طوال اللقاء دون الدفع به، لينتهي اللقاء بفوز أحد بأربعة أهداف مقابل هدف.

جمعة صاحب الـ30 عاما يشارك في مباراته الثانية مع أحد منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي معارا من النادي المصري إلى نادي أحد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويملك نادي أحد معارا مصريا آخر هو مؤمن زكريا المعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم أيضا.

فوز أحد رفع رصيده للنقطة الـ12 في المركز الـ16 والأخير بترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطة عن اتحاد جدة صاحب المركز الـ15 قبل مباراة الأخير تلك الجولة.

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