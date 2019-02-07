ميرور: مورينيو دخل في مفاوضات مع إنتر

هل نشاهد جوزيه مورينيو يجلس على مقاعد بدلاء فريق إنتر الإيطالي لولاية ثانية؟ يبدو أن ذلك بالإمكان.

المدرب البرتغالي رحل عن منصبه رفقة مانشستر يونايتد بعد فترة من النتائج المتراجعة خلال ما يقرب من موسمين ونصف الموسم.

وصحيفة ميرور البريطانية تقول إن الاستثنائي دخل في مفاوضات مع مسؤولي النيراتزوري من أجل تولي مهمة الفريق لمرة ثانية.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو عقد يوم الخميس جلسة محادثات مع بيبي ماروتا مدير إنتر التنفيذي تمهيدا لقيادة الأفاعي.

مورينيو سبق له وأن رفض فرصة قيادة ناديه الأسبق بنفيكا ويبدو أنه يرغب في الحصول على فترة راحة حتى الصيف المقبل حسبما أشارت ميرور.

وقاد المدرب البرتغالي النيراتزوري لتحقيق ثلاثية تاريخية قبل 9 أعوام إذ فازوا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، ليصبح إنتر النادي الوحيد في إيطاليا الذي نجح في التتويج بالثلاثية.

ولكن مورينيو ليس المرشح الوحيد، أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق أيضا في الصورة بعد تعرض المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي لضغوط متزايدة إثر تراجع النتائج تحت قيادته.

ويحتل إنتر المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة ولكن بفارق 20 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، و4 نقاط عن جاره ميلان صاحب المركز الرابع.

ويسود الشعور داخل جدران النادي الإيطالي أن مورينيو قادر على تقليص الفارق مع المنافسين في إيطاليا، وهو ما رحب به سابقا ماسيمو موراتي رئيس إنتر، والرجل الذي جلب مورينيو في عام 2009.

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