بالفيديو – أحمد جمعة يسجل أولى أهدافه مع أحد أمام الفيصلي

الخميس، 07 فبراير 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

أحمد جمعة مع أحد أمام الفيصلي

سجل أحمد جمعة هدف أحد الثالث في مرمى الفيصلي، ليقرب فريقه من الانتصار الهام في مشوار الدوري.

قابل أحمد جمعة عرضية في الدقيقة الـ48 من الجهة اليمنى، ليلمس الكرة بقدمه في المرمى قبل حارس الفيصلي مسجلا الهدف الثالث لأحد.

وكاد جمعة يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ57 برأسية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

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صاحب الـ30 عاما يشارك في مباراته الثانية مع أحد منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

ويلعب أحمد جمعة معارا من النادي المصري إلى نادي أحد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويملك نادي أحد معارا مصريا آخر هو مؤمن زكريا المعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم أيضا.

فوز أحد سيرفع رصيده للنقطة الـ12 في المركز الـ16 والأخير بترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطة عن اتحاد جدة صاحب المركز الـ15 قبل مباراة الأخير تلك الجولة.

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أحد أحمد جمعة

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