رانييري عن مواجهة مانشستر يونايتد: نحتاج لجنود.. ولماذا لا نكون أول من يهزمهم مع سولشاير؟

الخميس، 07 فبراير 2019 - 19:03

كتب : رامي جمال

كلاوديو رانييري

"أعرف مدى صعوبة موقفنا ولكنني أحتاج لجنود يقاتلون حتى النهاية" هكذا تحدث كلاوديو رانييري المدير الفني لفولام عن صعوبة فريقه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء مانشستر يونايتد.

ويستضيف فولام منافسه يونايتد السبت المقبل في ملعب كريفين كوتاج في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، علما بأن أصحاب الأرض يحتلون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة بفارق سبع نقاط عن مراكز البقاء في المسابقة وتجنب الهبوط.

أما يونايتد فيحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والذي يؤهل صاحبه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات المدرب الإيطالي التي قال فيها: "نحن مستعدون للقتال ويجب علي أن أحفز كل اللاعبين وأن نتحلى جميعا بالإيجابية".

ولم يفز فولام مع رانييري سوى في ملعبه فقط وعن ذلك الأمر تحدث "من الجيد أن نلعب في ملعبنا بدلا من خارجه دائما ومن المهم أن نحصد النقاط".

في الوقت ذاته لم يخسر مانشستر يونايتد منذ تعيين مدربه أولي جونار سولشاير منتصف شهر ديسمبر الماضي وعن ذلك قال رانييري: "عاجلا أم آجلا سيخسر مانشستر يونايتد ولماذا لا يكون ذلك أمامنا"؟

وتابع "يستحق سولشاير الحصول على منصب المدرب في مانشستر يونايتد فقد أظهر أن كل اللاعبين في صفه وتغيرت العقلية في مانشستر كثيرا فلماذا لا يحصل على المنصب"؟

أما عن مواجهة يونايتد لباريس سان جيرمان بعد مواجهة فولام وذلك في دوري أبطال أوروبا قال: "الفرق الكبرى معتادة على ذلك الأمر".

وأتم "هم سيركزون على مواجهتنا قبل ملاقاة سان جيرمان فهم لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين ويجب أن نتحلى بالتركيز ونظهر شخصية قوية في المباراة".

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