الإنتاج يحبط عودة الجونة وينتصر ويرتقي للمركز الرابع

الخميس، 07 فبراير 2019 - 18:16

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي

رغم العودة بعد التأخر، لكن الإنتاج الحربي حافظ على انتصاره في النهاية أمام الجونة، ويرتقي للمركز الرابع في جدول الدوري.

فاز الإنتاج الحربي على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

تقدم جيمس تيدي للإنتاج الحربي في الدقيقة الأولى. كرة طويلة وصلته داخل منطقة الجزاء، ليسدد بيسراه على يسار الحارس.

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وأضاف محمود كابونجا الهدف الثاني في الدقيقة الـ19 من كرة ركنية، قابلها برأسية في المرمى.

ولم يكتف الإنتاج الحربي بالهدف الثاني، فأضاف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ38 من رأسية جديدة.

أحمد ياسر ريان سجل هدف تذليل الفارق في الوقت الضائع من الشوط الأول من عرضية قابلها ياسر ريان برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتاج بثلاثية مقابل هدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف أحمد حمدي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ47 من كرة ثابتة، نفذها بإتقان في المرمى.

محاولات الجونة استمرت في شوط المباراة الثاني، لكنها لم تثمر عن التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الإنتاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز الإنتاج الحربي رفع رصيده للنقطة الـ31 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

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