مران الزمالك – راحة لكهربا.. ورسالة من جروس للاعبين قبل مواجهة النجوم

واصل الزمالك تدريباته اليومية بمقر النادي استعدادا لملاقاة النجوم يوم السبت المقبل في الجولة 21 من الدوري المصري.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين استمرت لـ20 دقيقة طالبهم فيها بضرورة إغلاق صفحة لقاء الكونفدرالية أمام جور ماهيا الكيني والتركيز في مواجهة النجوم.

وطلب جروس من اللاعبين العمل بكل قوة من أجل الفوز على النجوم لمواصلة تصدر الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه بيراميدز وللفريق الأبيض ثلاث مباريات أقل.

في الوقت ذاته حصل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك على راحة سلبية من المران في ظل غيابه عن مواجهة النجوم للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء قرار إراحة كهربا كي لا يتعرض للإرهاق خاصة في ظل مشاركته في المباريات الأخيرة للزمالك.

وخاض كل من محمد كماتشو ومحمد حسن تدريبات تأهيلية في ظل معانتهما من إجهاد عضلي.

فيما خاض الفريق تدريبات قوية بتسليم وتسلم الكرة في مسافة صغيرة وأعقب ذلك تدريبات بدنية قوية.

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