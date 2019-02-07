جيلبرتو يظهر في مران الأهلي

ظهر الأنجولي جيلبرتو نجم الأهلي السابق في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس، والمقام في مقر النادي في الجزيرة.

وحرص الظهير الأيسر الأنجولي السابق على حضور مران الأهلي خلال زيارته للقاهرة، لما تربطه من علاقة قوية مع لاعبي ومسؤولي الفريق الأحمر.

ولعب جيلبرتو مع الأهلي لمدة 8 سنوات منذ عام 2002 وحتى 2010.

وحقق الظهير الأنجولي المميز الكثير من البطولات مع الأهلي وشارك أيضا مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية أكثر من مرة.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الـ21 للدوري المصري.

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