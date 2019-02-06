شرطة لندن تصدر بيانا عن واقعة العنصرية ضد صلاح "لم نقم بأي اعتقالات حتى الآن"

أصدرت شرطة لندن يوم الأربعاء بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على ملعب وست هام يونايتد.

وتعرض صلاح لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد يوم الإثنين، تم الكشف عنه في مقطع فيديو مصور من داخل المدرجات أثناء تنفيذه لركلة ركنية وشهد هتافا عنصريا شديدا ضده من قبل أحد المشجعين.

بيان شرطة العاصمة الإنجليزية جاء على النحو التالي:-

"نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

"الضباط بصدد مراجعة اللقطات. لم يتم القيام بأي اعتقالات حتى الآن ولا تزال التحقيقات مستمرة".

"نُشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".

وأفادت شبكة سكاي سبورتسيوم الأربعاء أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.

وأوضح التقرير أن مسؤولو وست هام وعدوا بعدم التسامح إذا علموا من هو الشخص الذي سب الدولي المصري، بعد أن اتخذوا إجراءات فورية لتحديد هوية الشخص أو الأفراد المعنيين.

وفي حالة العثور على الشخص أو الأشخاص، سيقدم النادي تقريرًا إلى الشرطة ويصدر أمرا بمنعه أو منعهم من دخول الملعب.

BREAKING: @WestHamUtd investigating alleged racist abuse aimed at @LFC forward Mohamed Salah during 1-1 draw on Monday night. #SSN pic.twitter.com/tPlfUPbnNo — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 6, 2019

حصلت سكاي ومعظم الصحف الإنجليزية على بيان من المتحدث الرسمي باسم النادي قال فيه: "في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وأضاف "نحن نادي كرة قدم شامل. بغض النظر عن العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب بهم بحرارة في استاد لندن".

وواصل "أي شخص يرتكب جريمة عنصرية سيتم تبليغ الشرطة ببياناته وسيواجه حظرا مدى الحياة من ملعب لندن".

وأتم المتحدث باسم وست هام "لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

كما ذكرت جريدة ليفربول إيكوأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوضح أنه على علم بالحادث، وأخبر وست هام بفتح التحقيق بشكل عاجل.

كان رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي قد تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي، كما حرم أحد مشجعي توتنام من دخول المباريات لمدة 4 سنوات بعدما ألقى قشرة موز على بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال في مواجهة الفريقين.

رغم توقف صلاح عن التهديف في المباراتين الأخيرتين بالدوري الإنجليزي غير أنه يتصدر هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن أوباميانج.

تعادل ليفربول المتصدر في المباراتين أجج الصراع على البطولة الإنجليزية بعد أن جعل سيتي على بعد 3 نقاط من المركز الأول.





































ويستطيع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول في حالة خروجه بانتصار من مواجهة الأربعاء الصعبة في ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.

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شرطة لندن تصدر بيانا عن واقعة العنصرية ضد صلاح