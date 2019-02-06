دياز: مشروعنا وضع بيراميدز في مصاف "نجوم الدوري".. وتفاوضت مع الأهلي سابقا

قال رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز إن مشروع النادي هو وضعه في مصاف الأهلي والزمالك، و"لم لا يكون أفضل"، بحسب تصريحاته الأولى بعد وصوله إلى مصر.

الأرجنتيني وصل إلى مصر اليوم الثلاثاء لتولي تدريب بيراميدز، ليقول لـOn Sport: "الأهلي والزمالك هما نجما الدوري المصري. مشروعنا وضع بيراميدز في ذلك المصاف، ولم لا يكون أفضل".

وأضاف "نطمح لبيراميدز أن يكون قوة أساسية في الكرة المصرية المعروفة للجميع".

وشدد "لا تخوف لدي من التجربة، لدي الخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة".

وكشف دياز عن مفاوضات سابقة بينه وبين الأهلي لتولي تدريبه ولكنه لم يحدد موعدها.

ومن المنتظر أن يتولى رامون دياز مسؤولية قيادة بيراميدز بداية من المران المقبل للفريق.

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