إنبي يتقدم بشكوى ضد الصباحي ويطالب بإعادة لقاء الأهلي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 23:22

كتب : أحمد الخولي بسام أبوبكر

محمد الصباحي

أعلن نادي إنبي بشكل رسمي تقدمه بشكوى ضد محمد الصباحي حكم مواجهة الأهلي.

وقال عبد الناصر محمد: "قررنا التقدم بشكوى ضد محمد الصباحي".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "كما نطالب بإعادة لقاء الأهلي بسبب الأخطاء".

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وواصل "رفعت لم يرتكب أي خطأ. لم يحصل على ركلة حرة مستحقة بل وحصل على بطاقة صفراء ثم طرد. ما هذا التربص".

وأكمل حديثه قائلا: "المساعد شريف عبد الله – الذي رفع رايته عقب هدف إنبي في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي – لم يكن على خط اللعبة".

ويرى عبد الناصر محمد "الحكم ألغى هدفا صحيحا لإنبي وهدف الأهلي لم يكن صحيحا بسبب لمسة يد".

وأتم "لن نشارك في أي مباراة طرفها الصباحي. على اتحاد الكرة مراعاة مصالح الأندية".

الأهلي فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي وضعت الأهلي في المقدمة أولا قبل أن يقلص محمود قاعود النتيجة في الدقائق الـ 10 الأخيرة. (طالع التفاصيل)

أحمد رفعت لاعب إنبي تعرض للطرد في الدقيقة 85 بعد حديثه مع حكم المباراة. (طالع كواليس الطرد)

وسجل إنبي هدفا في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي عن طريق رامي صبري ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. (طالع التفاصيل)

الأهلي حصد نقطته رقم 36 في الدوري وصار على بعد 9 نقاط من الزمالك الذي لعب مباراة أكثر من الأحمر الذي يحتل المركز الثالث.

أما إنبي فنال خسارته الأولى بعد 5 مباريات دون هزيمة واستقر في المركز الـ14 بـ21 نقطة.

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