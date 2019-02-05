عبد الفتاح: هدف إنبي الملغي في الأهلي تسلل صحيح 100%.. وأتحدى أن يحتسب الفيفا قرارا غير ذلك

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 23:35

كتب : FilGoal

رامي صبري - الأهلي - إنبي

شدد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام على صحة قرار الحكم بعدم احتساب هدف إنبي في الأهلي بداعي التسلل.

وقال عبد الفتاح لقناة أون سبورت: "الشعب المصري بالكامل أصبح خبراء تحكيم".

وأضاف "البعض يهاجم التحكيم المصري بسبب مصالحه الشخصية والبعض الآخر يريد أن يدير أقاربه بعض مباريات الدوري".

أخبار متعلقة

إنبي يتقدم بشكوى ضد الصباحي ويطالب بإعادة لقاء الأهلي مجاهد يجيب لـ في الجول: ماذا يحدث لو حضر رئيس الزمالك اجتماع اتحاد الكرة والأندية أرقام في الجول - جيرالدو في أول مباراة كاملة مع الأهلي.. تفوق في أشياء كثيرة

وأكد عبد الفتاح "قرار الحكم في مباراة إنبي والأهلي صحيح 100% بإلغاء الهدف".

وتعجب قائلا "إذا كانت هذه الحالة في أي مكان آخر في العالم لأشاد الجميع بالحكم على قراره".

وأتم تصريحاته "أتحدى إذا أرسلنا هذه الحالة للاتحاد الدولي لكرة القدم وأصدر قرارا يخالف قرار حكم المباراة، وإذا حدث ذلك سأتقدم باستقالتي من لجنة التحكيم".

وكان نادي إنبي قرر التقدم باحتجاج رسمي ضد محمد الصباحي حكم مباراة الفريق البترولي ضد الأهلي بسبب عدم احتسابه هدفا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري المصري.

اقرأ أيضا:

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: الخطيب يجتمع بالإدارة لمتابعة جلسة الجبلاية

صورة – إنبي يسجل "هدفا ملغيا" في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي

على حساب إنبي.. الأهلي يواصل مسيرة العودة بانتصار عسير من صناعة جيرالدو

عاشور 500

وأخيرا.. بتروجت يفوز بعد 5 خسائر متتالية ضد دجلة في أولى مباريات محمد عودة

الأهلي إنبي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس برشلونة: أريد التحدث مع ريال مدريد لضم إيسكو لكن فالفيردي لم يطلب ساعة | أوروبا
دياز: مشروعنا وضع بيراميدز في مصاف "نجوم الدوري".. وتفاوضت مع الأهلي سابقا ساعة | الدوري المصري
في الكلاسيكو – في ظروف 2011.. أحلام ريال مدريد تتحدى كوابيس ميسي ساعة | أوروبا
بالفيديو - بريمن يقصي دورتموند من كأس ألمانيا بسيناريو درامي ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-2-2019 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو وقمة نارية لـ سيتي ساعة | أوروبا
عبد الفتاح: لا يوجد ما يستوجب إعادة لقاء الأهلي وإنبي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك