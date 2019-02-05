عبد الفتاح: هدف إنبي الملغي في الأهلي تسلل صحيح 100%.. وأتحدى أن يحتسب الفيفا قرارا غير ذلك

شدد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام على صحة قرار الحكم بعدم احتساب هدف إنبي في الأهلي بداعي التسلل.

وقال عبد الفتاح لقناة أون سبورت: "الشعب المصري بالكامل أصبح خبراء تحكيم".

وأضاف "البعض يهاجم التحكيم المصري بسبب مصالحه الشخصية والبعض الآخر يريد أن يدير أقاربه بعض مباريات الدوري".

وأكد عبد الفتاح "قرار الحكم في مباراة إنبي والأهلي صحيح 100% بإلغاء الهدف".

وتعجب قائلا "إذا كانت هذه الحالة في أي مكان آخر في العالم لأشاد الجميع بالحكم على قراره".

وأتم تصريحاته "أتحدى إذا أرسلنا هذه الحالة للاتحاد الدولي لكرة القدم وأصدر قرارا يخالف قرار حكم المباراة، وإذا حدث ذلك سأتقدم باستقالتي من لجنة التحكيم".

وكان نادي إنبي قرر التقدم باحتجاج رسمي ضد محمد الصباحي حكم مباراة الفريق البترولي ضد الأهلي بسبب عدم احتسابه هدفا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري المصري.

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