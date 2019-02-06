مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-2-2019 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو وقمة نارية لـ سيتي

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

راموس - سواريز - برشلونة - ريال مدريد

أربعاء كروي ناري في انتظارنا. كلاسيكو ودوري إنجليزي وكأس ألمانيا.

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كلاسيكو ناري منتظر يجمع بين برشلونة وريال مدريد في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3 وبي إن سبورتس 7 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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في إنجلترا، سنكون على موعد مع قمة جديدة في الصراع الشرس على اللقب.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على إيفرتون في العاشرة ألا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

وست بروميتش ألبيون يواجه برايتون في لقاء إعادة لدور الـ 32 في كأس إنجلترا في العاشرة و5 دقائق على بي إن سبورتس 6.

ويلعب بايرن ميونيخ أمام هيرتا برلين في العاشرة إلا ربع مساءً في كأس ألمانيا في لقاء لن يبث على قنوات بي إن سبورتس.

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في إنجلترا كأس ملك إسبانيا برشلونة ريال مدريد

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