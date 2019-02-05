نائب رئيس إنبي: لم يحدث أي شيء مع الشحات رغم ما فعله مع الحكم.. عكس رفعت

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 23:47

كتب : FilGoal

محمد الصباحي

تحدث زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي عن لقطة طرد أحمد رفعت أمام الأهلي مشيرا إلى "نفس اللقطة فعلها حسين الشحات".

في البداية، تحدث نائب رئيس إنبي عن الهدف الملغي قائلا: "إحقاقا للحق، لعبة الهدف الملغي صعبة للغاية".

وأردف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "ولكنني أعتقد أن وقت انطلاق الكرة، الأقرب بأن الهدف صحيح".

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وتطرق زكريا السيد للحديث عن طرد أحمد رفعت مستشهدا بصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على حد قوله، قائلا: "الحكم قام بطرد رفعت لأنه وضع يديه عليه، بينما لم يفعل ذلك مع حسين الشحات".

وأشار "كل ما نطلبه هو العدالة. الحكم طرد لاعبنا وفي لقطة الشحات لم يفعل أي شيء ولم تحدث أي أزمة".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يجب أن يتم معاملة الأندية الكبيرة بطريقة مختلفة عن بقية الأندية".

وكشف "مجلس إدارة إنبي سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء ليقرر بشكل نهائي موقفه من التقدم باحتجاج من عدمه".

وأتم "تعرضنا للظلم في أكثر من مباراة منذ بداية الموسم".

الأهلي فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي وضعت الأهلي في المقدمة أولا قبل أن يقلص محمود قاعود النتيجة في الدقائق الـ 10 الأخيرة. (طالع التفاصيل)

أحمد رفعت لاعب إنبي تعرض للطرد في الدقيقة 85 بعد حديثه مع حكم المباراة. (طالع كواليس الطرد)

وسجل إنبي هدفا في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي عن طريق رامي صبري ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. (طالع التفاصيل)

الأهلي حصد نقطته رقم 36 في الدوري وصار على بعد 9 نقاط من الزمالك الذي لعب مباراة أكثر من الأحمر الذي يحتل المركز الثالث.

أما إنبي فنال خسارته الأولى بعد 5 مباريات دون هزيمة واستقر في المركز الـ14 بـ21 نقطة.

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