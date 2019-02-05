وجيه عبد الحكيم: ثقة المدرب سبب عودتي للتشكيل الأساسي مع الإسماعيلي

تحدث وجيه عبد الحكيم صانع ألعاب فريق الإسماعيلي عن عودته من جديد للمشاركة مع الفريق، مشيرا إلى "ثقة المدرب هي السبب".

وقال وجيه عبد الحكيم: " عودتي للتشكيل بسبب ثقة سيدومير يانيفسكي في إمكانياتي".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "المدرب منحني فرصة حقيقة للعب وأنا سعيد بذلك".

وواصل "سأبذل قصارى جهدي لأكون عند ثقة المدير الفني ولأستمر في التشكيل الأساسي لـ الإسماعيلي".

وتابع "أسعى بكل جهد مع زملائي في الفريق للاستمرار في تحقيق الانتصارات".

وأتم "تعاهدنا على إعادة الإسماعيلي لموقعه الطبيعي في الدوري".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

في آخر 4 مباريات لـ الإسماعيلي في الدوري، لم يعرف الفريق طعم الخسارة. انتصر في 3 مباريات وتعادل مرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

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