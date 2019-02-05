"طموحي منتخب مصر".. لاعب الإنتاج يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الفيصلي الأردني

أعلن محمد ماجد "أونوش" جناح الإنتاج الحربي انتقاله إلى الفيصلي الأردني.

وقال أونش لـ FilGoal.com: "تدربت مع الفريق أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، ووقعت على عقود الانضمام إلى الفريق".

وأكمل "انتقالي جاء على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع".

وشدد "طموحي الأول هو تحقيق بطولة مع الفريق الأردني، والانضمام إلى منتخب مصر".

وانضم أونوش صاحب الـ27 عاما إلى الإنتاج الحربي قادما من المصري في صيف 2018، وشارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات.

وحصد الفيصلي 33 لقب دوري في الأردن لكنه فقد اللقب الموسم الماضي لصالح الوحدات.

وحصد الفريق كأس الأردن 19 مرة.

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