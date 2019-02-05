لاسارتي: سيطرنا على المباراة باستثناء 12 دقيقة.. إصابة محمد هاني هي السبب

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عقب انتصار فريقه على إنبي، مشيرا إلى "نجحنا في السيطرة على مجريات المباراة باستثناء آخر 12 دقيقة فقط".

الأهلي فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي وضعت الأهلي في المقدمة أولا قبل أن يقلص محمود قاعود النتيجة في الدقائق الـ 10 الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: "البداية كانت متكافئة بين الأهلي وإنبي في البداية ولكن بعد ذلك نجحنا في السيطرة على المباراة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "سيطرنا على المباراة باستثناء آخر 12 دقيقة فقط. إنبي سبب لنا بعض المشاكلة وكنا نقدر على تسجيل أكثر من هدف جديد ولم نفعل".

وواصل "الضربات الثابتة لـ إنبي سببت لنا بعض المشاكل. إنبي كان أفضل منا في بعض الدقائق في نهاية المباراة".

وأشار لاسارتي "إصابة محمد هاني تسببت في هبوط مستوانا. هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. التغيير في الجانب الدفاعي حرمنا من الشق الهجومي ومشاركة رمضان صبحي".

وأتم "مشوار الدوري مازال طويلا ونأخذ كل مباراة على حدى".

الأهلي حصد نقطته رقم 36 في الدوري وصار على بعد 9 نقاط من الزمالك الذي لعب مباراة أكثر من الأحمر الذي يحتل المركز الثالث.

أما إنبي فنال خسارته الأولى بعد 5 مباريات دون هزيمة واستقر في المركز الـ14 بـ21 نقطة.

















































































































































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