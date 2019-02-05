التشكيل – إنبي يهاجم الأهلي بـ شكري وقاعود وصفقة جديدة.. ورفعت على الدكة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 17:15

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - إنبي

أعلن علي ماهر المدير الفني لإنبي عن تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 13 للدوري الممتاز.

أحمد شكري القادم من المصري، التنزاني شيزا كيتشويا، ومحمود قاعود، هم الموكلون من علي ماهر بالهجوم على صفوف الأحمر.

تشكيل الفريق البترولي جاء كالتالي..

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حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – أحمد صابر – عمرو الحلواني

الوسط: محمود توبة – محمد أشرف "روقة" – محمود غالي – شيزا كيتشويا – أحمد شكري

الهجوم: محمود قاعود

البدلاء: محمود جاد – عبد الرحمن عامر – إبراهيم يحيى – أحمد رفعت – عماد فتحي – تشادراك لوكومبي – ويلفرد كيسيتو

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