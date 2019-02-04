تحدث عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الداخلية عن لقطة ظهور أحد الضباط في لقاء بيراميدز.

الدقائق الأخيرة من لقاء الداخلية وبيراميدز شهدت ظهور أحد الضباط داخل أرضية الملعب قبل أن يدخل في حديث مع ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا".

فمن هو؟

يُجيب المشرف العام على الداخلية: "هو ضابط خدمات طبية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هو طبيب ضابط ويتواجد مع الفريق لتقديم خدمات طبية".

وواصل "كان من المفترض أن يرتدي معطفا حتى لا يختلط الأمر على البعض وسنتحدث معه حول ذلك".

بيراميدز انتصر على الداخلية بثنائية متأخرة عن طريق عمر خربين وكريستيان بينافينتي. (طالع التفاصيل)

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له 3 مباريات أكثر من بيراميدز.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

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