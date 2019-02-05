تركي آل الشيخ يعلن موعد زيارته لنادي الزمالك

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 10:48

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن نيته زيارة نادي الزمالك خلال الأسبوع الجاري.

وكشف آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أنه قرر زيارة الزمالك يوم الخميس أو الجمعة القادمين.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته "سأزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم".

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وأضاف "وسألتقي بأخي المستشار مرتضى منصور المحترم وأعضاء الإدارة والنادي الكرام".

ويلعب الزمالك أمام النجوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، بينما يلعب بيراميدز يوم الخميس 14 فبراير أمام سموحة.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة بينما يحل بيراميدز ثانيا بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة من 21 مباراة.

بيراميدز الزمالك الدوري المصري

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