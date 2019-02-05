بيراميدز يعلن تعيين العاصي كمدير تنفيذي للنادي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 10:38

كتب : FilGoal

محمد جمال العاصي وتركي آل الشيخ

أعلن نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعيين محمد جمال العاصي في منصب المدير التنفيذي.

وتوجه نادي بيراميدز بالشكر إلى سيف الوزيري المدير التنفيذي السابق بالنادي وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

ومن جانبه نشر تركي آل الشيخ مالك بيراميدز صورة تجمع بمحمد جمال العاصي وتمنى له التوفيق.

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وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية: "أثق في أخي محمد جمال العاصي وبالتوفيق (روح الفانلة الزرقاء)".

ويعتبر العاصي وكيلا للاعبين وقام بضم الثنائي المحترف وليد أزارو وعلي معلول إلى صفوف الأهلي.

وكان بيراميدز قد تخطى عقبة الداخلية بالفوز بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني من 21 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض 18 مباراة فقط.

بيراميدز محمد جمال العاصي تركي آل الشيخ

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