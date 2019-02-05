التشكيل – مركز جديد لـ نيدفيد.. أجايي وجيرالدو أساسيان مع الأهلي ضد إنبي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 17:08

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

كريم نيدفيد - الأهلي - سيمبا

يشارك كريم وليد "نيدفيد" في مركز جديد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام إنبي.

الأهلي يواجه إنبي في السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

نيدفيد في وسط الملعب كمحور ارتكاز بجانب عمرو السولية، وأمامهما حسين الشحات وناصر ماهر وجيرالدو دي كوستا.

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جونيور أجايي يواصل اللعب كمهاجم صريح لـ الأهلي، بينما يجلس رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد".

الوسط الهجومي: حسين الشحات – ناصر ماهر – جيرالدو دا كوستا.

الهجوم: جونيور أجايي.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: شريف إكرامي – محمود وحيد – باسم علي – أحمد حمودي – صلاح محسن – رمضان صبحي – حسام عاشور.

وخرج هشام محمد من قائمة الأهلي بالكامل وذلك بسبب تعرضه لنزلة معوية.

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