نيمار باكيا: أمنية عيد ميلادي؟ مشط قدم جديد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 16:23

كتب : FilGoal

إصابة نيمار

في عيد ميلاده الـ27 لم يتمكن البرازيلي نيمار دا سيلفا من حبس دموعه بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مع باريس سان جيرمان وأدت لغيابه لـ10 أسابيع.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

نيمار تعرض للإصابة في القدم اليمنى خلال مواجهة ستراسبورج بكأس الرابطة وتلقى العلاج قبل أن يضطر للخروج من الملعب متأثرا بإصابته.

بعدها أصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا ليكشف "الدولي البرازيلي يعاني من تكرار الآلام في مشط القدم اليمنى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي وأجبرته على الغياب لعدة أشهر".

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وقال نيمار خلال حفلة عيد ميلاده بحسب ما نقلت شبكة ESPN: "أكثر هدية عيد ميلاد رغبت بها اليوم هي مشط قدم جديد حتى أتمكن من التواجد في الملعب مرة أخرى والقتال من أجل ما أكثر شيء أحبه".

وأضاف "من الصعب بالنسبة لي أن أكون على عكازات طوال الوقت، كل رياضي يعلم مدى صعوبة الأمر".

ووجه الشكر إلى زملائه في باريس سان جيرمان "هم يعطونني الكثير من القوة لمساعدتي على العودة في أقرب وقت ممكن".

وكشف الدولي البرازيلي عن أنه كان يفكر في إلغاء حفل عيد ميلاده بسبب الإصابة ولكن بعد التشاور مع أصدقائه وعائلته تراجع عن الأمر.

وسيغيب نيمار عن أهم مواجهتين لباريس خلال الموسم الجاري أمام مانشستر يونايتد بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبغياب نيمار لمدة شهرين ونصف - أي أن عودته ستكون في منتصف أبريل - فربما يلحق مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تخطي مانشستر يونايتد.

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