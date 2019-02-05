هازارد عن مستقبله مع تشيلسي: اتخذت قراري

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 16:13

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

إدين هازارد اتخذ قراره بالفعل بشأن مستقبله مع تشيلسي، ولكنه لم يكشف عنه بعد.

البلجيكي ارتبط اسمه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد منذ أكثر من موسم، ولكنه ظهر غير قادر على حسم مصيره في أكثر من مناسبة.

التردد ما بين الاستمرار مع النادي الذي يشعر فيه بالراحة، أو الانتقال إلى فريق جديد وبلد جديد حيث يحقق حلمه بارتداء القميص الأبيض.

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هازارد ظهر في مقابلة مع راديو مونت كارلو الفرنسي، وقال: "أعرف ما سوف أفعله. لقد اتخذت قراري".

وكان ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي قد قال في وقت سابق إن لاعبه هازارد حر في قراره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل إلى ناد آخر يبدأ معه مرحلة جديدة في مشواره الكروي.

وصرح الإيطالي للصحفيين "هازارد عمره 28. إذا أراد الرحيل فعليه أن يفعل ذلك. بالطبع أتمنى العكس، أتمنى بقائه هنا".

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي إلى 2020 وتقدر حاليا قيمة اللاعب بـ135 مليون جنيه إسترليني.

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إدين هازارد

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