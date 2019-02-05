سولاري: أتمنى ألا يكون متعمدا أن يكون جدولنا مضغوطا عن برشلونة

أعرب سنتياجو سولاري المدير الفني الأرجنتيني لفريق ريال مدريد عن اندهاشه من ضغط جدول مباريات فريقه مقارنة ببرشلونة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في العاشرة والنصف من مساء غد الأربعاء ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخلال السبع مباريات المقبلة يلتقي ريال مدريد وبرشلونة ثلاث مرات، بينهم مرة في الدوري بخلاف مباراتي كأس الملك.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "جدول مبارياتنا مضغوط وبرشلونة أكثر راحة؟ الأمر غريب بالنسبة لي".

وتابع "لكن هذا ما يجب أن تجيب عنه الليجا، على الأقل هو أمر مضحك وأتمنى ألا يكون ذلك متعمدا".

وتأتي 7 مباريات ريال مدريد المقبلة بالتواريخ الآتية (برشلونة 6 فبراير، وأتليتكو مدريد في 9 فبراير، أياكس في 13 فبراير، جيرونا في 17 فبراير، ليفانتي في 24 فبراير، برشلونة في 27 فبراير، برشلونة في 2 مارس).

بينما مواجهات برشلونة السبعة بتواريخ (ريال مدريد 6 فبراير، أتليتك بلباو في 10 فبراير، بلد الوليد في 16 فبراير، ليون في 19 فبراير، إشبيلية في 23 فبراير، ريال مدريد في 27 فبراير، ريال مدريد في 2 مارس).

وأضاف سولاري "نحن نريد الفوز بجميع المسابقات، لدينا مواجهات قوية الأسبوع المقبل، لكن علينا الآن التركيز في مباراة الغد فقط".

وبالحديث عن احتمالية غياب ميسي أوضح سولاري "بالنسبة لكرة القدم فالأفضل هو مشاركة أفضل اللاعبين".

وتابع "وفي كل الأحوال مشاركته من عدمها لن تؤثر على إعداد فريقنا وغدا سنرى هل يشارك أم لا".

وعن مباراة الكلاسيكو قال سولاري: "هي مواجهة رائعة بين فريقين بينهما تنافس كبير".

وواصل سولاري حديثه "اختيار تشكيل المباراة هو الأكثر تعقيدا في مهمتي، لكن الأهم أن الجميع يضع كامل طاقتهم لخدمة الفريق".

وأخيرا بالحديث عن إحباط إيسكو أتم سولاري حديثه: "الجميع في كامل تركيزه لمباراة الغد أمام برشلونة، بما فيهم إيسكو".

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