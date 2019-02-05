بعد رفض الاستئناف.. تأكد غياب نجم بايرن عن مواجهتي ليفربول

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 14:53

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الالتماس الذي قدمه نادي بايرن ميونيخ لرفع الإيقاف عن نجمه توماس مولر في مباراتي الفريق ضد ليفربول بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مولر تعرض لعقوبة الإيقاف في مباراتين أوروبيتين بعد آخر مباراة للفريق البافاري في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا ضد آياكس أمستردام، حيث قام حكم اللقاء كليمينت توربين بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه بعد تدخله القوي على نيكولاس تاجليافيكو.

وأفاد الموقع الرسمي لبايرن بتأكد غياب مولر عن مواجهتي ليفربول بعد رفض الاستئناف.

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يذكر أن مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ وليفربول ستقام على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير الجاري، فيما ستلعب مباراة الإياب على ملعب أليانتس أرينا يوم 13 مارس المقبل.

اللاعب الألماني البالغ من العمر 29 عاما شارك في 6 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

بينما سجل 5 أهداف هذا الموسم وصنع 8 خلال 28 مباراة لعبها بكل البطولات.

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