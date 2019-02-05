تشكيل الأهلي المتوقع - عودة عاشور أمام إنبي

قائد الأهلي حسام عاشور ربما يعود إلى تشكيل فريقه الأساسي أمام إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 13 بالدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

عاشور تعافى من إصابته وشارك كبديل في مواجهة الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني بثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

والأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد يًُحافظ على القوام الأساسي الذي شارك أمام سيمبا، مع تغيير وحيد: مشاركة عاشور بدلا من هشام محمد.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد".

الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - ناصر ماهر.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، أما إنبي فيتواجد بالمركز الـ13 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن موعد زيارته لنادي الزمالك

بيللجريني لم ينس يا كلوب.. مانويل يستشهد بواقعة 2013 ويصرح: لا يمكنه الشكوى

بيراميدز يعلن تعيين العاصي كمدير تنفيذي للنادي

كلوب: سجلنا من تسلل أمام وست هام.. ربما الحكم علم بذلك بين الشوطين

من هو الضابط الذي دخل أرض الملعب في لقاء الداخلية وبيراميدز