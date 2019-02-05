تشكيل الأهلي المتوقع - عودة عاشور أمام إنبي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 11:11

كتب : FilGoal

حسام عاشور لاعب الأهلي أمام المقاولون العرب

قائد الأهلي حسام عاشور ربما يعود إلى تشكيل فريقه الأساسي أمام إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 13 بالدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

عاشور تعافى من إصابته وشارك كبديل في مواجهة الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني بثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

والأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد يًُحافظ على القوام الأساسي الذي شارك أمام سيمبا، مع تغيير وحيد: مشاركة عاشور بدلا من هشام محمد.

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضيفا على إنبي رقم يحدث لأول مرة هذا الموسم في الدوري ينتظر الأهلي أمام إنبي أنور سلامة: ألوم الخطيب على التعاقدات "الأهلي لن يجد رواتب لاعبيه بعد عامين"

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد".

الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - ناصر ماهر.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، أما إنبي فيتواجد بالمركز الـ13 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن موعد زيارته لنادي الزمالك

بيللجريني لم ينس يا كلوب.. مانويل يستشهد بواقعة 2013 ويصرح: لا يمكنه الشكوى

بيراميدز يعلن تعيين العاصي كمدير تنفيذي للنادي

كلوب: سجلنا من تسلل أمام وست هام.. ربما الحكم علم بذلك بين الشوطين

من هو الضابط الذي دخل أرض الملعب في لقاء الداخلية وبيراميدز

الأهلي حسام عاشور

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 41 ثاتيه | المحترفون
تقرير: مفاجأة بتوقعات عودة كين قبل شهر من الموعد المحدد 5 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي المتوقع - عودة عاشور أمام إنبي 22 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: الإصابات تسببت في تراجعنا لكننا سنواصل القتال على اللقب 25 دقيقة | أوروبا
ثروت سويلم: لا نجامل أحدا في الدوري ونعيش فتنة كروية.. ولسنا مثل سوريا والعراق 29 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: أعلم سبب تصريحات بيليجريني الغاضبة 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك