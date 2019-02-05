رقم يحدث لأول مرة هذا الموسم في الدوري ينتظر الأهلي أمام إنبي

ينتظر الأهلي تحقيق رقما يحدث لأول مرة له في الدوري المصري للموسم الحالي في حالة فوزه على إنبي مساء اليوم الثلاثاء.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.

المباراة هي المؤجلة الأخيرة للأهلي في الدوري هذا الموسم بخلاف لقاء القمة ضد الزمالك.

ولا يزال الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.

ويواجه الأهلي خلال المباراة العديد من التحديات يتوجب عليه عبورها، ويستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

رقم لأول مرة في الدوري هذا الموسم

منذ انطلاق الدوري وخوض الأهلي لـ16 مباراة لم يحقق 4 انتصارات متتالية.

والآن الأهلي أمام فرصة عندما يلعب ضد إنبي ليحقق 4 انتصارات متتالية لأول مرة في الدوري هذا الموسم، بعدما فاز في المباريات الثلاث السابقة أمام كل من سموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة على الترتيب.

3 مباريات في أسبوع

يأمل لاسارتي في حسم النتيجة مبكرا من أجل إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق قبل أيام قليلة من مواجهة حرس الحدود في الدوري ثم السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخوض 3 مباريات في 7 أيام فقط بداية من مواجهة إنبي ثم الحدود وسيمبا، ولذلك يسعى المدير الفني الأوروجواياني لعبور كل هذه المباريات دون أي خسائر أو تعرض أي لاعب لإصابة جديدة.

استمرار النتائج الجيدة

أي نتيجة سوى الفوز تعني تعثر جديد للأهلي والدخول في أزمات وحسابات الفريق في غنى عنها الوقت الحالي، ولذلك الفوز فقط هو الهدف الأول للفريق ولمدربه لاسارتي.

ومنذ الخسارة أمام بيراميدز في أول مباراة له مع الأهلي حقق لاسارتي الفوز في كل المواجهات التي خاضاها باستثناء لقاء شبيبة الساورة الذي انتهى بالتعادل في الجزائر ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الفوز على إنبي أيضا يُقرب الأهلي أكثر من الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني خاصة أن المباراة مؤجلة. وبها ينهي الفريق الأحمر مبارياته في الدور الأول للدوري ويتبقى له لقاء القمة فقط.

تجنب صحوة إنبي

سيحاول الأهلي أيضا تجنب صحوة يسعى لها إنبي عندما يواجه المارد الأحمر، بعدما تعادل في أخر مباراتين له في الدوري.

إنبي أيضا لم يخسر خلال أخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل 4 مرات والفوز في مواجهة، لذلك يريد الفريق البترولي بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تمنحه دفعة في مشواره بالدوري المصري.

الإطمئنان على رمضان

أخيرا يريد لاسارتي الإطمئنان على حالة رمضان صبحي الفنية والبدنية بعدما غاب في المباراة السابقة أمام سيمبا التنزاني للإصابة.

ويحتاج الأهلي لجهود رمضان فيما تبقى من مباريات في الموسم الحالي خاصة أنه يقدم مستوى مميز للغاية مع الفريق الأحمر منذ انضمامه له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من هدرسفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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