بالفيديو – شاهد كل ما قدمه صلاح في تعادل ليفربول مع وست هام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 00:31

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

غاب التوفيق عن محمد صلاح نجم ليفربول في التعادل المحبط مع وست هام يوم الاثنين 1-1 في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول نقطتين في سباق صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي بمشاركة النجم المصري لمدة 90 دقيقة.

ولم ينجح صلاح في إنقاذ الشكل الهجومي الضعيف الذي ظهر به الريدز أمام وست هام رغم الاستحواذ أغلب فترات المباراة على الكرة.

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كما فشل صلاح في تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما سجل سيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي ثلاثية في الفوز على أرسنال.

ويتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا متفوقا على بيير إيمريك أوباميانج بفارق هدف، وأجويرو الذي سجل 14 هدفا.

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

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