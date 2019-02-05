أبو تريكة: شاهدنا "وصلة عك" من ليفربول ضد وست هام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة

انتقد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق والمحلل الحالي بقنوات بي إن سبورتس، أداء ليفربول بعد التعادل مع وست هام والتعثر في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعادل ليفربول للمباراة الثانية على التوالي ضد وست هام بهدف لمثله ضمن الجولة الـ25 من البريميرليج، ليتقلص الفارق مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري إلى 3 نقاط فقط.

وقال تريكة عقب المباراة: "شاهدنا (وصلة عك) من المدرب ولاعبي ليفربول أمام وست هام، وكلما احتاج ليفربول لإظهار شخصيته القوية في مباريات صعبة يحدث عكس ذلك".

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وأضاف "منذ فترة وهناك العديد من المؤشرات السلبية في فريق ليفربول ولكن الانتصارات كانت تمنعها من الظهور بشكل واضح، وهذا ما حدث في الوقت الحالي بالتعثر في أكثر من مباراة منذ بداية العام الجديد".

وتابع نجم الأهلي السابق "ليفربول قضى معسكر قبل أسابيع خلال فترة التوقف وكان يجب أن يظهر بمستوى قوي بعد فترة الراحة ولكن حدث أيضا عكس ذلك".

وشرح أبو تريكة "بالتأكيد الإصابات لها دورا في نتائج ليفربول ولكن لماذا لم يطلب يورجن كلوب التعاقد مع بعض اللاعبين في انتقالات يناير، ولماذا سمح للمدافع كلاين بالرحيل والانضمام لبورنموث وهو يحتاج لظهير أيمن في ظل إصابة أليكس أرنولد".

وعن مستوى محمد صلاح في المباراة قال تريكة "صلاح لم يظهر بالمستوى المعروف عنه".

وأكمل "على كلوب أن يتحلى بالهدوء أكثر من ذلك في تصريحاته عقب كل مباراة حتى لا يصدر الضغط للاعبيه، ثم إيجاد الحلول وخلق مرونة تكتيكية في الملعب".

وأوضح "التشكيل الخاطئ من البداية لليفربول ساعد وست هام في المباراة ومدربه مانويل بيليجريني الذي أدر اللقاء كما يريد بغلق المساحات في الدفاع لمنع خطورة ليفربول، والاعتماد على الضربات الثابتة والمرتدات".

وأتم تصريحاته "أنا أشعر بالحزن لأنني أريد أن يفوز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي.

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