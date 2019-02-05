رامون دياز: سنقدم أفضل ما لدينا لنجعل بيراميدز فريقا عظيما

وجه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز الشكر لتركي آل الشيخ مالك النادي قبل بدء مهمته مع الفريق.

وشاهد دياز فوز بيراميدز على الداخلية اليوم في الدوري المصري الممتاز بصحبة تركي آل الشيخ في لندن، حيث تولى أحمد حسن الإدارة الفنية للفريق مؤقتا.

وكتب رامون دياز عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرا تركي آل الشيخ على الاستقبال".

وتابع مدرب الهلال السعودي الأسبق "سنقدم أفضل ما لدينا لنجعل بيراميدز فريقا عظيما".

بيراميدز انتصر على الداخلية بثنائية متأخرة عن طريق عمر خربين وكريستيان بينافينتي. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يتولى رامون دياز مسؤولية قيادة بيراميدز بداية من المران المقبل للفريق.