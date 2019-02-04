نجوم مونديال الشباب 2009.. أبطال فرق القسم الثاني 2019

بعد 10 سنوات على مونديال الشباب في مصر 2009 وخروج منتخب مصر من دور الـ16، وبعد الحملات الإعلانية الكبيرة وبعد 10 مواسم، العديد من أسماء هذا الجيل لم تعد في الواجهة الآن، بل أصبحوا نجوم دوري القسم الثاني.

FilGoal.com يستعرض لكم 6 لاعبين من نجوم منتخب الشباب 2009، يتواجدون حاليا في دوري القسم الثاني المصري.

عفروتو

مصطفى "عفروتو" نجم الأهلي أحد المتألقين في مونديال الشباب. انتقل في شهر يناير لألعاب دمنهور بقيادة هاني العقبي، والفريق متصدر القسم الثاني في مجموعة بحري.

حسام حسن

لاعب وسط منتخب مصر في مونديال الشباب، ولاعب إنبي والمصري والاتحاد السكندري السابق، واحترف حسام في ريزا سبورت التركي أيضا.

انتقل خلال يناير الماضي لنادي سيراميكا كليوباترا أحد أندية مجموعة القاهرة من أجل الصعود للممتاز.

علي العربي

يتواجد علي العربي ظهير أيمن منتخب الشباب ولاعب إنبي السابق أيضا، وحاليا يلعب مع الرجاء في مجموعة بحري.

إسلام رمضان

ولم يختلف الأمر بالنسبة لظهير أيسر هذا الجيل، فإسلام رمضان لاعب حرس الحدود، يلعب مع الأوليمبي حاليا بعد تعرضه للإصابة منذ موسمين وتذبذب مستواه لينتقل للقسم الثاني.

محمد البشبيشي

علي لطفي حارس هذا المنتخب الأساسي يتواجد حاليا في الأهلي كحارس ثالث، لكن البشبيشي الذي كان ضمن هذا الجيل يحرس مرمى غزل المحلة حاليا.

بوجي

أحمد فتحي "بوجي" مهاجم الزمالك السابق والذي لعب للقناة أيضا لم يعد يلعب كرة القدم أساسا. صاحب الـ31 عاما اعتزل كرة القدم، وحاليا يشغل منصب مدير شؤون لاعبين في القناة.

طالع أيضا:

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري في يناير من رابطة المحترفين

عبد الحفيظ يكشف موعد عودة المصابين.. ويشدد: تخطينا ظروف أصعب من الوقت الحالي

عامر حسين: المؤجلات بالترتيب "مستحيل".. والدوري ينتهي قبل كأس الأمم في هذه الحالة

أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات

خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع معلول.. موافقة مبدئية ولك