صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري في يناير من رابطة المحترفين
الإثنين، 04 فبراير 2019 - 13:27
كتب : FilGoal
توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.
ونافس هداف ليفربول 3 لاعبين من مانشستر يونايتد هم ديفيد دي خيا الحارس المتألق وبول بوجبا لاعب الوسط وماركوس راشفورد الذي قدم أداء استثنائيا في الشهر الأول من العام الجاري.
وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي وتروي ديني لاعب واتفورد نافسا على الجائزة أيضا.
وسجل صلاح 3 أهداف خلال شهر يناير أحدها منح ليفربول الانتصار أمام برايتون وأحرز نجم مصر هدفين في شباك كريستال بالاس خلال لقاء فاز به بنتيجة 4-3.
وحصل صلاح على الجائزة عن شهر ديسمبر.
✨ @MoSalah has been voted PFA @BristolStMotors Fans' Player of the Month for January!
🏆 #PFAFansAward @LFC pic.twitter.com/eCt9IOXZed— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) February 4, 2019
وقامت الجماهير بالتصويت لاختيار الفائز بالجائزة.