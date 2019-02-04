صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري في يناير من رابطة المحترفين

توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ونافس هداف ليفربول 3 لاعبين من مانشستر يونايتد هم ديفيد دي خيا الحارس المتألق وبول بوجبا لاعب الوسط وماركوس راشفورد الذي قدم أداء استثنائيا في الشهر الأول من العام الجاري.

وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي وتروي ديني لاعب واتفورد نافسا على الجائزة أيضا.

وسجل صلاح 3 أهداف خلال شهر يناير أحدها منح ليفربول الانتصار أمام برايتون وأحرز نجم مصر هدفين في شباك كريستال بالاس خلال لقاء فاز به بنتيجة 4-3.

وحصل صلاح على الجائزة عن شهر ديسمبر.

وقامت الجماهير بالتصويت لاختيار الفائز بالجائزة.