بسبب الإصابات المتكررة.. الخطيب يشكل هيئة لتطوير المنظومة الطبية في الأهلي

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض بشئون كرة القدم تشكيل هيئة طبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز كبير أطباء العظام في مصر لتطوير المنظومة الطبية في الفريق الأول لكرة القدم.

وتضم الهيئة عضوية كل من الدكتور ياسر المليجي، أستاذ إصابات الكتف والدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات الكاحل وينضم إليهم أستاذ قلب وأوعية دموية.

جاء ذلك بعد دراسة ظاهرة الإصابات المتكررة واجتماع الخطيب مع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة أكثر من مرة، وبحث الأمر مع الجهاز الطبي والعديد من المتخصصين في مجال إصابات الملاعب والتأهيل.

وتبين لمجلس الإدارة أن تلاحم المواسم بالنسبة لفريق الأهلي لمشاركاته المتعددة محليا وقاريا، وعدم وجود وقتٍ كاف للراحة ولفترة الإعداد، كان ذلك أبرز أسباب الإصابات المتعددة للاعبي الأهلي بين الحين والآخر.

وعليه جاء قرار رئيس النادي بتشكيل هيئة طبية رفيعة المستوى تضم العديد من الأساتذة في تلك التخصصات، تقوم بتشخيص الإصابات بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبي الذي يقوم بمهمته على الوجه الأكمل، على أن تكون هناك رعاية متكاملة للاعب المصاب من كافة الاتجاهات، بما يضمن عدم تكرار الإصابة وتقليص فترة العلاج.

وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاجتماع اليوم مع الهيئة الطبية في حضور سيد عبدالحفيظ ولاسارتي والدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي وذلك لوضع آلية العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف المرجوة ويوفر للفريق الحماية الطبية والتأهيل المتميز للمصابين.

ومن جانبه قال سيد عبدالحفيظ إن محمود الخطيب يدرس ظاهرة الإصابات منذ فترة طويلة وكان حريصا على الاستماع للعديد من المختصين، واجتمع مع الجهاز الطبي أكثر من مرة لمناقشة هذا الملف، وتحدث مع لاسارتي، وكان يهدف من ذلك إلى اتخاذ القرار الذي يضمن تطوير المنظومة الطبية والعلاج الطبيعي بما يتماشى مع طموحات الأهلي على كافة المستويات.

طالع أيضا:

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري في يناير من رابطة المحترفين

عبد الحفيظ يكشف موعد عودة المصابين.. ويشدد: تخطينا ظروف أصعب من الوقت الحالي

عامر حسين: المؤجلات بالترتيب "مستحيل".. والدوري ينتهي قبل كأس الأمم في هذه الحالة

أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات

خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع معلول.. موافقة مبدئية ولكن