بيان رسمي - العثور على جثة داخل الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا

قال وحدة تحقيقات حوادث الطيران إن هناك جثة موجودة داخل الحطام الذي تم العثور عليه لطائرة إيميليانو سالا لاعب نانت الذي كان في طريقه للانضمام إلى كارديف سيتي.

وقال نص البيان: "تم تحديد أولويات البحث في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، واتفقت وحدة تحقيقات حوادث الطيران على استراتيجية للبحث مع شركة بلو واتر ريكفاريز، لزيادة فرص إيجاد حطام الطائرة".

وواصل "بدأنا البحث جميعا يوم 3 فبراير، وفي بداية البحث تم تحديد عنصر قد يبدو ذو أهمية تحت الماء باستخدام السونار".

وتابع "تم تحديد أن الحطام كان يخص الطائرة المفقودة، وتم تشكيل فرقة بحث طوال الليل، لكننا لم نحدد أي قطع إضافية للحطام فقط ما وجدناه وأعلنا عنه".

وواصل "بشكل مأساوي، ظهر في الفيديو الذي صورناه للحطام جثة داخله، والآن سنبدأ في الخطوات التالية بالتعاون مع أسر الطائر والراكب إيمليانو سالا والشرطة".

وأتم "ننوي نشر تقرير مؤقت خلال شهر من حدوث الواقعة".

عاجل - وحدة تحقيقات حوادث الطيران تٌعلن العثور على جثة داخل الحطام للطائرة المفقودة التي كانت تقل إميليانو سالا .. لكن لم يتم تحديد هوية الجثة حتي الان pic.twitter.com/lGaAy2pVN2 — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2019

وأعلنت وحدة التحقيقات يوم الأحد عن العثور على حطام الطائرة التي كانت تقل لاعب نانت. (طالع التفاصيل)

وكان سالا قد اختفى في ظروف غامضة أثناء رحلته من فرنسا تمهيدا لانضمامه لصفوف فريق كارديف سيتي.

ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

وفي الأسبوع الثالث من الشهر الجاري أعلنت شرطة جيرنسي أنها بذلت كل ما لديها وأن عملية البحث لم تسفر عن أي نتيجة لتنتهي عملية البحث التي استمرت لثلاث أيام إلا أن شقيقة اللاعب قادت حملة من أجل استمرار البحث عن سالا، وهو ما حدث بالفعل.

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