بيراميدز يعلنها: دياز أغلى مدير فني في تاريخ الكرة المصرية

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 22:44

كتب : عاطف شادي

رامون دياز

أعلن أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أن المدير الفني الجديد للفريق، رامون دياز، سيكون الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

وقال عفيفي في تصريحاته للصحفيين "دياز سيكون أغلى مدير فني في تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق بعد نجاح تركي آل الشيخ مالك النادي في التعاقد معه".

ولم يكشف عفيفي قيمة التعاقد مع دياز أو الراتب الذي سيحصل عليه المدرب.

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وتولى أحمد حسن مسؤولية قيادة بيراميدز من منصب المدير الفني أمام الداخلية، وذلك بعد رحيل حسام حسن.

ومن المنتظر أن يتولى رامون دياز مسؤولية قيادة بيراميدز بداية من المران المقبل للفريق.

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