أحمد حسن: لم أشك ولو للحظة في عدم الانتصار.. وأتمنى التدريب من جديد الموسم المقبل

لم يشك أحمد حسن الذي قاد فريق بيراميدز أمام الداخلية، في تحقيق الانتصار على الأخير على الرغم من تأخر التسجيل.

بيراميدز انتصر على الداخلية بثنائية متأخرة عن طريق عمر خربين وكريستيان بينافينتي. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد حسن: "مباراة صعبة بكل تأكيد في كل شيء. صعبة بسبب الأرضية وإضاءة الملعب وأجواء المباراة".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "الانتصار يعد هاما للغاية ويجعلنا في المنافسة بقوة".

وأشار أحمد حسن "لم أشك ولو للحظة في عدم تحقيق الانتصار اليوم. نحن الأفضل فنيا ومعنويا وفي كل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "القلق الوحيد بالنسبة لي قبل المباراة كان من أرضية الملعب، غير ذلك لم يكن هناك أي مشكلة".

وتمنى أحمد حسن: "أتمنى أن أخوض مرة أخرى تجربة المدير الفني في الموسم المقبل".

واستكمل "إذا جاءت فرصة مع فريق يثق في ولا يُغير المدربين سريعا، لما لا أخوض من جديد التجربة".

وتابع "أحب أن أخوض تلك التجربة من جديد".

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له 3 مباريات أكثر من بيراميدز.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

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