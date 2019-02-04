علاء عبد العال: الحكم ذبحنا أمام بيراميدز

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - الزمالك - الداخلية

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية أن فريقه تعرض للظلم أمام بيراميدز.

بيراميدز انتصر على الداخلية بثنائية متأخرة عن طريق عمر خربين وكريستيان بينافينتي. (طالع التفاصيل)

وقال علاء عبد العال: "نجحنا طوال المباراة في إبعاد الخطورة عن مرمانا وحرمان بيراميدز من خلق أي فرص".

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وأضاف في تصريحاته أون سبورت "مع احترامي لكل الحكام في تونس، ولكن الحكم لم يكن موفقا اليوم بالمرة في العديد من القرارات".

وواصل "نستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، ولن اتحدث عن ركلة جزاء بيراميدز في اللحظات الأخيرة. الحكم طرد لاعبنا في أقل من ثانيتين. لقد ذبحنا الحكم تماما".

وأكمل حديثه قائلا: "حسب ضدنا ركلة جزاء في وقت قاتل ونحن نلعب بـ 10 لاعبين منذ أول 10 دقائق في الشوط الثاني".

ووجه علاء عبد العال رسالة لاتحاد الكرة قائلا: "أرجو من اتحاد الكرة مراعاة ما يحدث معنا. نحن في موقف حرج والدوري يعد صعبا للغاية. نرجو المراعاة في اختيار الحكام لنا".

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له 3 مباريات أكثر من بيراميدز.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

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