أنور سلامة: ألوم الخطيب على التعاقدات "الأهلي لن يجد رواتب لاعبيه بعد عامين"

انتقد أنور سلامة سياسة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ملف الصفقات الشتوية.

وصرح سلامة عبر إذاعة راديو مصر: "ألوم الخطيب، لأن الأهلي بات مثل باقي الأندية يضم عدد كبير من اللاعبين، ولا أرى أي إضافات فالعناصر التي تم التعاقد بمبالغ ضخمة لا تفرق كثيرا عن لاعبي الأهلي، ولم يعد النادي يضم لاعبين أفارقة مميزين مثلما كان يحدث".

عضو اللجنة الفنية السابق للأهلي أضاف "ألوم الخطيب أيضا على ضم صفقات بأسعار خيالية، فهل يعقل أنه منذ سنة لم يتجاوز أي لاعب 5 ملايين جنيه ثم نصل بالحد الأقصى فجأة إلى 35 و40 و130 مليون جنيه".

مدرب الأهلي السابق أشار "هناك بعض الدخلاء على مصر هدفهم إفساد الأمور، وخلال عامين لن تجد إدارة الأهلي أموالا لسداد رواتب اللاعبين أو تجديد عقودهم، من أين سيأتون بكل هذه الأموال، ونفس الحال بالنسبة للزمالك".

وواصل "الأهلي دوره تصعيد ناشئين، ما يقال أن الخريطة تغيرت غير صحيح، فالأحوال الاقتصادية في مصر متراجعة، وفي ظل الوضع الحالي سيحتاج الأهلي 800 مليون جنيه سنويا للوفاء بالتزاماته تجاه لاعبيه".

وشدد أنور سلامة "لابد من مراجعة تامة لتحديد أسعار اللاعبين، لأنه بتحويل 125 أو 130 مليون جنيه إلى الدولار، فإنه مبلغ يسمح لنا بضم لاعب أجنبي مميز".

وأردف "لسنا دولة خليجية، لقد هاجمت من تسبب في هذا الكلام، وتعرضت لهجوم شديد من داخل النادي الأهلي".

واستطرد "حسين الشحات يتطور، فهو يلعب في أكثر من مكان ونفس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد الذي حصل على فرصة أكبر هذا الموسم، وسيجد مكانا له في منتخب مصر".

واستدرك "أما رمضان صبحي أرى أن أداؤه لم يتغير رغم أنه لاعب جيد وذلك بسبب احتفاظه بالكرة، وهو ما تسبب في تعطل مسيرته الاحترافية، لا أرى انضمامه للأهلي صفقة بل انتقال مؤقت بمبلغ كبير لنهاية الموسم".

في إطار آخر، قال أنور سلامة: "لابد من عدم التسرع في تقييم مارتن لاسارتي، الأداء أمام سيمبا كان جيدا ولكن المنافس ليس مقياسا للحكم على المستوى الحقيقي للأهلي، بصمة لاسارتي لم تظهر بعد، فهو يحتاج إلى 5 أو 6 مباريات أخرى".

وأتم تصريحاته "كل الأمور واردة بشأن المنافسة على الدوري، هناك انتفاضة للأهلي ويسعى للمنافسة لآخر لحظة ولكن لابد من عدم خسارة نقاط جديدة ولقاء الزمالك سيكون مقياسا للعودة مرة أخرى، بالطبع الزمالك الأقرب في الوقت الحالي، وكذلك لا أتوقع فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية القادمة".

كان الأهلي قد تعاقد مع سبعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

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