أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 00:23

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - أمير مرتضى

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول رأيه في تصريحات كريستيان جروس بمدرب الزمالك بأن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج (نمبر وان) عبر قناة النهار: "أحد مسؤولي الأهلي رد على نفس هذا السؤال بكلمة (كتاكيت)، ماذا تعني كتاكيت؟ يجب أن نرتقي بألفاظنا".

وأضاف "يفترض أنه مسؤول في ناد كبير وكلمة الأهلي والزمالك لها متابعين كثر حول العالم، جروس هو قائل تصريح الكونفدرالية أقوى، والرد جاء من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فكيف ستكون الصورة إذا نقلت تلك التصريحات عبر صحف العالم؟".

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ووجه أمير مرتضى حديثه لسيد عبد الحفيظ قائلا "نصيحة، أنت تمثل مكان كبير جدا، فيجب ألا تركز مع الـ(سوشيال ميديا) وكيف ستقصف الجبهات. كتاكيت ليس مصطلح كرة".

وتابع "لكن إذا تسألني عن السؤال نفسه، فأنا أقول أن وقتما صرح هو (يقصد عبد الحفيظ) بأن الكونفدرالية أهم قبل سنوات، كانت قوية بالفعل في وجود الأهلي والزمالك، في المقابل هل مثلا نتيجة 8-0 طبيعية؟ (مازيمبي هزم الإفريقي 8-0 مساء أمس في دوري أبطال إفريقيا)، الإفريقي فريق كبير ومازيمبي فريق كبير لكن وارد أن يكون فريقا كبيرا ليس في مستواه هذا العام. بالتالي فتصريح مثل ذلك ليس كارثيا. رد بما تريد لكن "كتاكيت" وهذه المصطلحات ليست مناسبة تماما".

كان كريستيان جروس مدرب الزمالك قد صرح خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة جور ماهيا بأن "الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال هذا الموسم". (طالع التفاصيل)

ورد سيد عبد الحفيظ على تصريح جروس ساخرا، فقال "يا راجل صلي ع النبي". (طالع التفاصيل)

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