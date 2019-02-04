عبد الحفيظ يكشف موعد عودة المصابين.. ويشدد: تخطينا ظروف أصعب من الوقت الحالي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن موعد عودة أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان اللاعبين المصابين في الفريق.

وشدد عبد الحفيظ على سعي الأهلي للعودة إلى مكانته الطبيعية موضحا أن الأداء يتحسن ويتطور مع الوقت وأن الفريق تخطى ظروف أصعب من الوقت الحالي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير: "نتائج الأهلي تسير بشكل متميز للغاية في الفترة الماضية".

وأضاف "أداء الفريق يتطور وسيتطور أكثر في المرحلة المقبلة مع عودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق".

وعن اللاعبين المصابين أوضح عبد الحفيظ "يستعيد الأهلي أحمد فتحي ومروان محسن بنهاية الأسبوع الجاري، وبعد أسبوع آخر يعود وليد أزارو للمشاركة مع الفريق عقب رحلة تنزانيا، وبعد أسبوعين من الآن يعود وليد سليمان".

وتابع "محمد نجيب هو الآخر بات قريبا من المشاركة مع الفريق".

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء أمام إنبي في المباراة المؤجلة بالدوري المصري قبل أن يواجه حرس الحدود يوم الجمعة في نفس المسابقة، ويطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء 12 فبراير.

وقال عبد الحفيظ عن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي: "يتعامل المدرب الأوروجوياني مع اللاعبين بشكل رائع والعلاقة بين الطرفين ممتازة".

وبالحديث عن أزمة طلب تأجيل مواجهة حرس الحدود أوضح عبد الحفيظ "عندما يطلب الأهلي تأجيل مباراة يكون ذلك لأمر خارج عن إرادتنا، ولكن نسعى لحل الأزمة في خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان الأهلي تقدم بطلب لتأجيل المباراة بسبب ظروف الطيران إلى تنزانيا والتي تجبر الأهلي على السفر نفس يوم مواجهة حرس الحدود.

وأخيرا بالحديث عن جدول الدوري قال عبد الحفيظ: "الأهلي متمسك بالنظام الذي بدأت به مسابقة الدوري ويتمسك بحقوقه في اكتمال المسابقة بنفس الشكل الذي بدأت به".

وأتم تصريحاته "تخطينا ظروف أصعب من التي نمر بها الوقت الحالي، وفي النهاية توج الأهلي باللقب وإن شاء الله يتكرر ذلك هذا الموسم".