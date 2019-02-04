عبد الحفيظ يكشف موعد عودة المصابين.. ويشدد: تخطينا ظروف أصعب من الوقت الحالي

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 10:56

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن موعد عودة أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان اللاعبين المصابين في الفريق.

وشدد عبد الحفيظ على سعي الأهلي للعودة إلى مكانته الطبيعية موضحا أن الأداء يتحسن ويتطور مع الوقت وأن الفريق تخطى ظروف أصعب من الوقت الحالي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير: "نتائج الأهلي تسير بشكل متميز للغاية في الفترة الماضية".

أخبار متعلقة

عامر حسين: لعب الأهلي والزمالك 28 فبراير سيكون غير مريح للأبيض خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع معلول.. موافقة مبدئية ولكن الأهلي يُعلق على "التحرك لتجديد عقد أزارو ومعلول وأجايي" كرة طائرة – سيدات الصفاقسي يتوجن بالبطولة العربية على حساب الأهلي

وأضاف "أداء الفريق يتطور وسيتطور أكثر في المرحلة المقبلة مع عودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق".

وعن اللاعبين المصابين أوضح عبد الحفيظ "يستعيد الأهلي أحمد فتحي ومروان محسن بنهاية الأسبوع الجاري، وبعد أسبوع آخر يعود وليد أزارو للمشاركة مع الفريق عقب رحلة تنزانيا، وبعد أسبوعين من الآن يعود وليد سليمان".

وتابع "محمد نجيب هو الآخر بات قريبا من المشاركة مع الفريق".

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء أمام إنبي في المباراة المؤجلة بالدوري المصري قبل أن يواجه حرس الحدود يوم الجمعة في نفس المسابقة، ويطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء 12 فبراير.

وقال عبد الحفيظ عن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي: "يتعامل المدرب الأوروجوياني مع اللاعبين بشكل رائع والعلاقة بين الطرفين ممتازة".

وبالحديث عن أزمة طلب تأجيل مواجهة حرس الحدود أوضح عبد الحفيظ "عندما يطلب الأهلي تأجيل مباراة يكون ذلك لأمر خارج عن إرادتنا، ولكن نسعى لحل الأزمة في خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان الأهلي تقدم بطلب لتأجيل المباراة بسبب ظروف الطيران إلى تنزانيا والتي تجبر الأهلي على السفر نفس يوم مواجهة حرس الحدود.

وأخيرا بالحديث عن جدول الدوري قال عبد الحفيظ: "الأهلي متمسك بالنظام الذي بدأت به مسابقة الدوري ويتمسك بحقوقه في اكتمال المسابقة بنفس الشكل الذي بدأت به".

وأتم تصريحاته "تخطينا ظروف أصعب من التي نمر بها الوقت الحالي، وفي النهاية توج الأهلي باللقب وإن شاء الله يتكرر ذلك هذا الموسم".

الأهلي أزارو مروان محسن أحمد فتحي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كورتوا: فينيسيوس جونيور يشبه هازارد 30 دقيقة | أوروبا
مدرب لايبزج يحذر تيمو فيرنر من الانضمام إلى ليفربول بسبب نابي كيتا 35 دقيقة | أوروبا
ثلاثي بايرن المصاب يعود للتدريبات الجماعية.. وفرصة الظهور أمام ليفربول كبيرة 55 دقيقة | أوروبا
انتهاء أزمة مواجهة الأهلي والحدود.. الأحمر يحدد موعد السفر إلى تنزانيا ساعة | الدوري المصري
بافار: من السهل رفض بقية العروض من أجل بايرن ميونيخ ساعة | أوروبا
ضربة موجعة.. مدافع ليفربول يخضع لعملية جراحية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات

قد ينال إعجابك