بدأ الأهلي مفاوضات التجديد مع ظهيره الأيسر التونسي علي معلول.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن مدير الكرة سيد عبد الحفيظ تواصل بالفعل مع الدولي التونسي في الأيام القليلة الماضية لجس نبضه حول تجديد تعاقده.

موقف معلول

وبالفعل، لدى معلول موافقة مبدئية على تمديد تعاقده مع الأهلي من حيث المبدأ، لكن التونسي طلب مناقشة التفاصيل الخاصة بالتجديد.

وحسبما علم FilGoal.com، ينتظر اللاعب ما وصفه بـ"تقدير يليق بعطائه ومجهوده مع الأهلي"، خاصة وأن معلول رفض عددا من العروض للاستمرار مع الأهلي.

أما الأهلي، فالنية مبيتة لدى مسؤوليه للإبقاء على معلول في ظل المستويات التي يقدمها مع الفريق.

وينتهي تعاقد صاحب الـ52 مباراة دولية مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

علي معلول يبلغ من العمر 29 عاما ويلعب للأهلي منذ صيف 2016 بعد أن انتقل له من الصفاقسي التونسي.

ولعب معلول 76 مباراة مع الأهلي سجل فيهم 8 أهداف وصنع 22 هدفا.

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