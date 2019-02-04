تتجه إدارة نادي الإسماعيلي للاستقرار على ملعب واحد، لخوض مباريات الفريق في بطولة الدوري.

تلقت إدارة الإسماعيلي إخطارا من وزارة الشباب، بغلق استاد الإسماعيلية اعتبارا من يوم 20 فبراير لإجراء إصلاحات استعدادا لأمم إفريقيا.

وبعد غلق استاد الإسماعيلية، تتجه الإدارة لتحديد استاد الجيش بالسويس ملعبا للفريق حتى نهاية الموسم حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الفريق.

ويحتضن استاد الإسماعيلي إحدى مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي فازت مصر بتنظيمها.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إغلاق الملعب لإجراء إصلاحات عليه اعتبارا من يوم 20 فبراير من أجل تجهيزه للبطولة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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