تعديل موعد مباراتي المقاصة ضد الإسماعيلي.. والجونة أمام الإنتاج الحربي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي الإسماعيلي مع مصر للمقاصة، والجونة مع الإنتاج الحربي.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، أعلن فيه تعديل موعد مباراة مصر للمقاصة والإسماعيلي في الجولة الـ21، ليقام يوم الخميس المقبل، في الساعة السابعة مساء بدلا من الخامسة مساء.

من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الجونة والإنتاج الحربي في ذات اليوم والمرحلة، لتقام في الساعة الرابعة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا.

ويلعب الاتحاد السكندري مع المصري اليوم الإثنين في الجولة الـ21 من الدوري المصري، فيما يلعب الداخلية مع بيراميدز اليوم أيضا.

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