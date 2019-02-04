عامر حسين: لعب الأهلي والزمالك 28 فبراير سيكون غير مريح للأبيض

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إن فكرة استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، بمباراة الزمالك والأهلي، ستكون غير مريحة للأبيض.

وشرح عامر حسين: "لو لعبت مباراة الزمالك والأهلي يوم 28 فبراير (تاريخ مباراة الأهلي وبيراميدز)، الأمر سيكون غير مريح للزمالك".

ويرفض بيراميدز مواجهة الأهلي في مباراة الدور الثاني، قبل مواجهة الأهلي للزمالك في مباراة الدور الأول.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك بترو أتليتكو في القاهرة يوم 24 فبراير، قبل أن يواجهه في أنجولا يوم 3 مارس، أي بعد 4 أيام من التاريخ المقترح.

يتمسك نادي بيراميدز بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل أن يلعب الأهلي مؤجلاته، حسبما صرح أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم النادي.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، ضد إنبي والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والإسماعيلي، أما بيراميدز فلا يتبقى له أي مباراة مؤجلة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 45 نقطة من 18 مباراة. بيراميدز ثانيا بـ 39 نقطة من 20 مباراة. الأهلي ثالثا بـ 33 نقطة من 16 مباراة.

رسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم الجمعة يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول". ( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com يوم الخميس إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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